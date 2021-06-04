هاشيموتو: سيلغى الأولمبياد إذا لم يسافر الرياضيون إلى اليابان

قالت سيكو هاشيموتو رئيسة أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الجمعة، إن الألعاب الصيفية لا يمكن أن تقام إذا لم يتمكن الرياضيون من السفر لليابان في الوقت المناسب.

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وأضافت أن القرار بشأن تنظيم الأولمبياد يتوقف على المتغيرات السريعة لموقف فيروس كورونا، مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة ستمتثل إذا قرر المنظمون إلغاء الأولمبياد.

وتأجل أولمبياد طوكيو 2020 العام الماضي بسبب الوباء ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الصيفية يوم 23 يوليو.

المصدر: "رويترز"