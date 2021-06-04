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تعليق ميسي بعد التعادل أمام تشيلي: كانت مباراة استثنائية بسبب مارادونا

الرياضة

تعليق ميسي بعد التعادل أمام تشيلي: كانت مباراة استثنائية بسبب مارادونا
AFP AGUSTIN MARCARIAN
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علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على تعادل منتخب بلاده مع تشيلي بنتيجة 1-1، فجر اليوم الجمعة، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد مرت فترة طويلة منذ أن التقينا معا في المنتخب، وهذا ليس سهلا".

وسجل ميسي، هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الأول.

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وأضاف قائد منتخب "راقصي التانغو": "في بعض الأحيان كنا جيدين جدا في الضغط واستعادة الكرة. لقد لعبنا مباراة جيدة، وكان الأمر صعبا، ولم يصنعوا الكثير من الفرص".

وتابع: "منذ بدء التصفيات، لوحظ تطور منتخب الأرجنتين، حيث ظهر اليوم بعض اللاعبين الشباب مرة أخرى، وبشكل تدريجي علينا أن نصبح أقوى".

وأكمل: "كانت مباراة استثنائية كونها الأولى عقب رحيل مارادونا. دييغو كان دائما مع المنتخب. أردنا أن نمنحه الفوز وأن نمثل الأرجنتين كما فعل تاركين كل شيء آخر وراء ظهورنا".

وختم: "من العار أن نلعب دون جمهور، بسبب ما يحدث الآن في العالم، لكن علينا التعايش مع هذا الأمر".

المصدر: mundodeportivo

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