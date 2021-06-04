تعليق ميسي بعد التعادل أمام تشيلي: كانت مباراة استثنائية بسبب مارادونا

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على تعادل منتخب بلاده مع تشيلي بنتيجة 1-1، فجر اليوم الجمعة، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد مرت فترة طويلة منذ أن التقينا معا في المنتخب، وهذا ليس سهلا".

وسجل ميسي، هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الأول.

Messi: “Fue un partido especial por ser el primero sin Maradona”https://t.co/3QXmPaCHLLpic.twitter.com/MnZNbCtDoX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 4, 2021

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وأضاف قائد منتخب "راقصي التانغو": "في بعض الأحيان كنا جيدين جدا في الضغط واستعادة الكرة. لقد لعبنا مباراة جيدة، وكان الأمر صعبا، ولم يصنعوا الكثير من الفرص".



وتابع: "منذ بدء التصفيات، لوحظ تطور منتخب الأرجنتين، حيث ظهر اليوم بعض اللاعبين الشباب مرة أخرى، وبشكل تدريجي علينا أن نصبح أقوى".



وأكمل: "كانت مباراة استثنائية كونها الأولى عقب رحيل مارادونا. دييغو كان دائما مع المنتخب. أردنا أن نمنحه الفوز وأن نمثل الأرجنتين كما فعل تاركين كل شيء آخر وراء ظهورنا".



وختم: "من العار أن نلعب دون جمهور، بسبب ما يحدث الآن في العالم، لكن علينا التعايش مع هذا الأمر".

المصدر: mundodeportivo