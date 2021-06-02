الهولندي فان بوميل يتولى تدريب فولفسبورغ الألماني

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، تعيين مارك فان بوميل نجم المنتخب الهولندي السابق مدربا للفريق الأول بكرة القدم في النادي.

ووقع المدرب البالغ 44 عاما على عقد لمدة عامين لخلافة أوليفر غلازنر الذي رحل إلى آينتراخت فرانكفورت بعدما قاد فولفسبورغ لاحتلال المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

Welcome @MarkvanBommel6 🐺🇳🇱🔥



Mark van Bommel is the new head coach of our wolves! The 44-year-old signed a contract until June 30, 2023.



Read More: https://t.co/0qr8TsLjs9#VfLWolfsburg 🟢⚪️ pic.twitter.com/7x8nPhd6BE — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) June 2, 2021

وقال يورغ شمادتكه الرئيس التنفيذي للنادي في بيان: "مارك فان بوميل هو الحل الذي كنا نتمناه، ونحن مقتنعون أنه مع فريقه التدريبي سيبقى فولفسبورغ في طريقه الناجح".

Welcome back to the #Bundesliga, Mark van Bommel! 👋🇳🇱🐺



Learn more about @VfLWolfsburg_EN's new Head Coach... ⤵️https://t.co/CWTPEJIDIv — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 2, 2021

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ويحظى فان بوميل بشعبية في ألمانيا حيث لعب لخمس سنوات مع بايرن ميونخ خلال الفترة 2006-2011 كما لعب مع برشلونة وميلان.

وقال فان بوميل: "السماح لي بالعمل كمدرب في الدوري الألماني، الذي لعبت فيه فترة طويلة، يعد شرفا كبيرا وتحديا سأحاول استغلاله".

وكان آخر منصب تدريبي لفان بوميل مع أيندهوفن الهولندي في 2019.

المصدر: رويترز