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الروسية كاساتكينا تتأهل إلى ثالث أدوار رولان غاروس

الرياضة

الروسية كاساتكينا تتأهل إلى ثالث أدوار رولان غاروس
AFP Anne-Christine POUJOULAT
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تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور الثالث من بطولة رولان غاروس الفرنسية إحدى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بعد تغلبها على السويسرية بليندا بينتشيتش المصنفة العاشرة.

وحسمت كاساتكينا البالغة 24 عاما اللقاء لمصلحتها بسهولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-2، خلال ساعة واحدة و16 دقيقة.

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وستواجه كاساتكينا في الدور الثالث الرومانية سورانا كيرستيا الفائزة بدورها في الدور الثاني على الإيطالية مارتينا تريفيزان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-4 و3-6 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru

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