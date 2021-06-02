الروسية كاساتكينا تتأهل إلى ثالث أدوار رولان غاروس

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور الثالث من بطولة رولان غاروس الفرنسية إحدى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بعد تغلبها على السويسرية بليندا بينتشيتش المصنفة العاشرة.

وحسمت كاساتكينا البالغة 24 عاما اللقاء لمصلحتها بسهولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-2، خلال ساعة واحدة و16 دقيقة.

Kasatkina sprinte au 3e tour 🏃‍♀️



La quart de finaliste de 2018 @DKasatkina élimine la 10e tête de série Bencic 6-2, 6-2.#RolandGarrospic.twitter.com/0TaWBgZaCV — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2021

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وستواجه كاساتكينا في الدور الثالث الرومانية سورانا كيرستيا الفائزة بدورها في الدور الثاني على الإيطالية مارتينا تريفيزان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-4 و3-6 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru