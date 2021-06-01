"الملك يرفع أغلى الكؤوس الأوروبية".. ليفربول يستعيد ذكريات التتويج بدوري الأبطال 2019 (فيديو)

استعاد نادي ليفربول الإنجليزي ذكريات التتويج بكأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب مواطنه توتنهام في مباراة أقيمت في مثل هذا اليوم عام 2019 وانتهت بفوز "الريدز" بثنائية نظيفة.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول باللغة العربية في "تويتر"، صورة من حفل التتويج أثناء قيام المصري محمد صلاح برفع الكأس القارية العريقة، وأرفقها بالقول: "1 يونيو 2019 الملك المصري محمد صلاح يرفع أغلى الكؤوس الأوروبية".

1 يونيو 2019 📅



الملك المصري @MoSalah يرفع أغلى الكؤوس الأوروبية! 🔴🏆 pic.twitter.com/S8OTrxREdk — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 1, 2021

يذكر أن صلاح سجل أول أهداف فريقه في نهائي "التشامبيونزليغ 2019" في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله البلجيكي ديفوك أوريغي الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

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وأصبح صلاح ثالث لاعب عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الجزائري رابح ماجر (بورتو البرتغالي) والمغربي أشرف حكيمي (ريال مدريد)، قبل أن ينضم للقائمة هذا الموسم المغربي حكيم زياش بعد تتويج فريقه تشيلسي باللقب الأوروبي على حساب مانشستر سيتي.

المصدر: LFC_Arabic/twitter