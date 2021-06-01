لاعب ليفربول يسخر من زميله ويشبهه بزوجته (صورة)

سخر لاعب خط وسط فريق ليفربول، جوردان هندرسون، من زميله في الفريق وفي منتخب إنجلترا، ترينت ألكسندر أرنولد، وشبهه بزوجته.

ونشر هندرسون صورة مشتركة للاعبين التقطت لهما في المعسكر التدريبي لمنتخب "الأسود الثلاثة" قبل انطلاق كأس أوروبا يورو 2020 وعلق عليها:"حتى زوجتي لا تنظر إلى هكذا".

Even my wife doesn’t look at me like that 👀😂 pic.twitter.com/CmzB8FYklH — Jordan Henderson (@JHenderson) May 31, 2021

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ويخوض المنتخب الإنجليزي مبارياته في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2020 على ملعبه الشهير "ويمبلي" ضد كرواتيا في 13 يونيو، وإسكتلندا في 18 منه، وجمهورية تشيكيا في 22، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا في 11 مدينة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وفي حال تصدر إنجلترا لمجموعتها، ستلعب في ثمن النهائي أيضا على "ويمبلي" الذي يستضيف كذلك مباراتي نصف النهائي والنهائي.

المصدر: twitter/JHenderson