أندية "دوري السوبر" تتخذ إجراء ضد "اليويفا" و"الفيفا"

قالت محكمة العدل الأوروبية، الاثنين، إن مسؤولي مشروع "دوري السوبر الأوروبي" تقدموا برفع دعاوى قضائية ضد الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم لانتهاك قواعد المنافسة الرياضية الحرة.

وستنظر محكمة العدل الأوروبية في قضية ما إذا كان يحق للاتحادين الدولي والأوروبي إيقاف دوري السوبر المزمع إنشاؤه.

وأعلن 12 ناديا المشاركة في دوري السوبر الأوروبي المقترح، لكن بعد تهديدات من جانب "يويفا" أكدت 9 أندية انسحابها من هذا المشروع، وهي: ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وأرسنال وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ميلان.

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بينما تمسكت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بالمشروع، وأكدت أنها لن تنسحب منه، الأمر الذي ترتب عليه بدء إجراءات تأديبية أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحق كل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، نتيجة عدم انسحاب هذا الثلاثي من مشروع دوري السوبر الأوروبي، المنافس لدوري الأبطال.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اتهم رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين، وسلطات كرة القدم في دول مختلفة بـ "العدوانية" و"التهديد" تجاه دوري السوبر.

المصدر: "وكالات"