الكشف عن نجوم الفريق المثالي لدوري أبطال أوروبا.. صلاح ورونالدو خارج القائمة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" يوم الاثنين، عن قائمة تضم أفضل 23 لاعبا في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم.

Introducing the #UCL Squad of the Season for 2020/21! 🔥🔥🔥



Name your top 3 players...#UCLfinalpic.twitter.com/raEg1X3G7Y — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2021

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وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن فريق الموسم بدوري أبطال أوروبا.

وتوج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدف دون رد على أرضية ملعب دراغاو في البرتغال أمس الأول.

وشهد فريق الموسم تواجد 7 لاعبين من تشيلسي البطل، مقابل 5 لاعبين من مانشستر سيتي الوصيف.

- وجاء فريق الموسم في دوري أبطال أوروبا كالتالي:



- في حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، إدوارد ميندي (تشيلسي)، إيدرسون (مانشستر سيتي).



- في خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، أنطونيو روديغير (تشيلسي)، بن تشيلويل (تشيلسي)، ديفيد ألابا (بايرن ميونخ).



- في خط الوسط: جورجينيو (تشيلسي)، ماسون مونت (تشيلسي)، نجولو كانتي (تشيلسي)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، سيرجيو أوليفيرا (بورتو).



- في خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، نيمار (باريس سان جيرمان)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).

المصدر: ChampionsLeague/twitter