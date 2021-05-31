ليفاندوفسكي يعزز فرضية رحيله عن بايرن ميونيخ

فتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الباب على مصراعيه بشأن احتمالية رحيله عن النادي البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال مقابلة مع قناة "+Canal"، سئل ليفاندوفسكي، البالغ 32 عاما، عن مستقبله مع البايرن، فأجاب: "سأبقى منفتحا على كافة الخيارات".

Lewandowski on his future:



"I remain open-minded. I feel very good at Bayern, the city is superb, it's a great club.



"I am always curious to learn a new language, a new culture. But whether it will be in football or after my career, even I don't know." - via Canal+ pic.twitter.com/M5QUR6gVC0 — Global Watch Football (@gwfootball_) May 31, 2021

وأضاف: "أريد التعرف على لغة وثقافة جديدة، لكني لا أعلم ما إذا كان ذلك سيحدث خلال مسيرتي أم بعد الاعتزال".

ورغم ذلك، أعرب ليفاندوفسكي عن سعادته بالحياة في ميونيخ، قائلا: "المدينة رائعة وكذلك النادي".

“I remain open-minded. I am always curious to learn a new language, a new culture."



🤭 — Goal News (@GoalNews) May 30, 2021

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ويأتي تصريح النجم البولندي ليزيد التكهنات حول مستقبله مع الفريق البافاري، حيث ظهرت مؤخرا الكثير من الشائعات بشأن إمكانية رحيله عن البايرن، وربطت التقارير اسمه بالانتقال إلى العديد من الأندية، مثل ريال مدريد الإسباني، أو تشيلسي الإنجليزي، أو باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم تبقي عامين على انتهاء عقده الحالي مع البايرن.

المصدر: gwfootball_/twitter