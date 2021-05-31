في عيد ميلادها البطلة شيانتيك تتقدم في فرنسا المفتوحة

في عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الاثنين، بدأت البولندية، إيجا شيانتيك، مسيرة الدفاع عن لقب فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بصورة مثالية.

وفازت بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-0 و7-5 على منافستها السلوفينية، كايا يوفان.

وفي اليوم الذي أتمت فيه عامها الـ 20 قدمت شيانتيك أداء قويا من البداية في مواجهة صديقتها، في أجواء عاصفة على ملعب فيليب شاترييه، وتفوقت تماما في المجموعة الأولى، كما تظهر النتيجة.

وكانت المجموعة الأولى ثالث مجموعة على التوالي تفوز بها شيانتيك دون خسارة أي شوط، بعد فوزها 6-0 و6-0 على كارولينا بليسكوفا، المصنفة الأولى عالميا سابقا، في نهائي بطولة روما.

وبسبب صعوبة موقفها، بدأت كايا يوفان في تقديم أداء هجومي في المجموعة الثانية. وبعد تبادل مبكر لكسر الإرسال بين اللاعبتين نجحت شيانتيك في كسر إرسال منافستها لتحسم الفوز بالمباراة وتضرب موعدا في الدور الثاني مع شيلبي روجرز أو ريبيكا بيترسون.

المصدر: "رويترز"