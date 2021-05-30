رسميا.. لاعب عربي وحيد في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021)، الذي انتهى بتتويج تشيلسي باللقب، وفوز النرويجي إرلينغ هالاند بجائزة هداف البطولة.

وهيمن فريق تشيلسي، الفائز بلقب بطل "التشامبونز ليغ"، على قائمة التشكيلة المثالية، بواقع أربعة لاعبين، بينما اكتفى وصيفه مانشستر سيتي، بلاعبين فقط.

كما شهدت التشكيلة وجود لاعب عربي وحيد، وهو النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول، بينما لم يدخل طرفا المباراة النهائية، الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش بطل الكأس مع تشيلسي.

كما غاب نجوم مثل، الهداف التاريخي لدوري الأبطال، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، لخروجهما مبكرا من البطولة، وغيرهما من اللاعبين الكبار.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021):

لحراسة المرمى: ميندي (تشيلسي)

لخط الدفاع: والكر (مانشستر سيتي)، روديغر (تشيلسي)، روبين دياز (مانشستر سيتي)، أزبيليكويتا (تشيلسي).

لخط الوسط: غاندوغان (مانشستر سيتي)، جورجينيو (تشيلسي)، فيل فودين (مانشستر سيتي).

لخط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، هالاند (بوروسيا دورتموند)، مبابي (باريس سان جيرمان).

✨ #UCL fantasy Team of the Season! ✨



Standout player here? 🤔



*𝗕𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗼𝗻 𝘁𝗼𝗽 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 𝘀𝗰𝗼𝗿𝗲𝗿𝘀 𝗶𝗻 #𝗨𝗖𝗟𝗳𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝘆 📈@PlayStationEU | #UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2021

المصدر: وكالات