سيلفا يوجه رسالة سخرية وعتاب لباريس سان جيرمان بعد الفوز بدوري الأبطال

وجه المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، رسالة خاصة إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تتويجه مع فريقه الحالي تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2021.

وشارك تياغو سيلفا في المباراة النهائية "للتشامبيونز ليغ"، التي جمعت فريقه تشيلسي أمام مانشستر سيتي (1-0) أمس السبت، على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية، ولكنه تعرض لإصابة في الشوط الأول وغادر أرضية الملعب، والدموع تنهمر من عينيه.

What a difference a year makes.



🇧🇷 Thiago Silva 👏👏👏 pic.twitter.com/OiXTvaaoDp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2021

ورحل المدافع البرازيلي عن باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، عقب خسارة الفريق الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ الألماني، لينضم إلى صفوف تشيلسي، بناء على طلب من مدرب البلوز السابق فرانك لامبارد.

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وقال تياغو سيلفا عقب تتويجه بطلا لأوروبا بقميص تشيلسي، ما فشل في تحقيقه رفقة باريس سان جيرمان، في تصريحات لشبكة "RMC": "تعرضنا لضغوط كبيرة في باريس سان جيرمان، لقد قضوا علينا جميعا، في كل فشل يبحثون عن الجاني وكنت أنا الجاني في كثير من الأحيان إذا خسرنا، ما حدث معي كان عارا، لقد فعلت كل شيء لذلك الفريق، وحاولت تقديم كل شيء، ولكن مع الأسف لم استطع أن أحضر لهم دوري أبطال أوروبا، وأتمنى أن يتمكنوا من تحقيق هذا الحلم".

وتابع سيلفا: "تركت العديد من الأصدقاء هناك في باريس، ولقد كان عامي الأول هنا خاص جدا، وغير توماس توخيل كل شيء في 6 أشهر فقط، وجدد عقلية الفريق تماما".

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وحول إصابته في مباراة الأمس، قال البرازيلي: "مرت أشياء كثيرة في رأسي، وحاولت الاستمرار لكنني لم أستطع أن أكمل على مستوى جيد يناسب هذه المباراة، فلا يمكنك أن تكون جاهزا بنسبة 70 في المائة من مستواك، كان يجب أن أكون جاهزا بنسبة 110 في المائة، ولذا لم استطع المخاطرة بعد كل ما فعلناه للوصول إلى النهائي، لكنني سعيد لأن الفريق حافظ على تقدمه ودافعنا بشكل جيد وعانينا كثيرا ولكن أمام فريق مثل مانشستر سيتي، علينا أن نعاني ونعاني كثيرا".

ووجه البرازيلي رسالة الشكر للمدرب السابق لتشيلسي فرانك لامبارد، الذي أحضره إلى النادي اللندني، بقوله: "من المهم أيضا أن نتحدث في ظل هذا الإنجاز عن فرانك لامبارد، فبدونه كان من الصعب التعاقد مع تياغو سيلفا، شكراً له على السماح لي بالحضور إلى تشيلسي، أنا سعيد جدا اليوم، وآمل أن يكون كذلك".

واختتم سيلفا بالرد على سؤال بشأن مستقبله، قائلا: "لا يمكنني الحديث عنه الآن".

وتوج تياغو سيلفا (36 عاما) بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، أمس السبت، مع تشيلسي، وذلك بعد تذوق مرارة الهزيمة في نهائي الموسم الماضي، لدوري الأبطال، رفقة باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام بايرن ميونخ.

المصدر: وكالات