وفاة الدراج السويسري دوباسكييه إثر حادث في جائزة إيطاليا

أعلن منظمو جائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية، أن الدراج السويسري في فئة "موتو "3"، جايسون دوباسكييه، توفي اليوم الأحد، عقب حادث تعرض له أمس السبت، خلال التجارب التأهيلية.

وجاء في بيان للمنظمين: "بالرغم من جهود الفريق الطبي بالحلبة وكل من اعتنى بالسائق السويسري بعد ذلك، فإن المستشفى (كاريجي في فلورنسا حيث كان يعالج) أعلن أن دوباسكييه توفي للأسف متأثرا بإصاباته".

وقال مروجو البطولة في تغريدة على "تويتر": "نشعر بحزن عميق للإبلاغ عن وفاة جايسون دوباسكييه".

وأضافت التغريدة: "نيابة عن عائلة موتو جي بي بأكملها، نرسل حبنا لفريقه وعائلته وأحبائه. سنفتقدك بشدة يا جايسون. أرقد بسلام".

وسقط جايسون دوباسكييه (19 عاما)، الذي يخوض موسمه الثاني في "موتو 3"، إثر اصطدامه بدراجة أخرى، قبل أن ينزلق على الحلبة، في اللحظات الأخيرة من التجارب التأهيلية، أمس لسبت.

وبحسب صور تلفزيونية أظهرت نهاية سقوطه فقط وتصريحات من الدراجين الآخرين المعنيين بالحادث، الياباني أيومو ساساكي، والإسباني جيريمي ألكوبا، فقد صدمته دراجة نارية واحدة على الأقل، قبل أن ينزلق على الحلبة.

وبعد أربعين دقيقة من تدخل رجال الإنقاذ، الذين وصلوا إلى الموقع على الفور، تم نقل الدراج السويسري "متعدد الكسور وفي حالة خطيرة ولكن مستقرة"، بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى كاريجي.

المصدر: أ ف ب