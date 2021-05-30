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شاهد.. دموع أغويرو بسبب الهزيمة في آخر مباراة له بقميص مانشستر سيتي

الرياضة

شاهد.. دموع أغويرو بسبب الهزيمة في آخر مباراة له بقميص مانشستر سيتي
Reuters /MICHAEL STEELE
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خرج الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، بخيبة أمل كبيرة من "الديربي" الإنجليزي الذي جمع فريقه أمام تشيلسي (0-1) أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أغويرو والدموع تنهمر من عينيه حسرة على خسارة فريقه في البطولة الأوروبية المرموقة، في نهائي دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ" 2021، على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو البرتغالية.

وشارك أغويرو في الدقيقة 77 من زمن اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخر فريقه بهدف، ولكنه لم يتمكن من إنقاذ فريقه من الهزيمة.

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وكان النجم الأرجنتيني يمني النفس بالفوز بدوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه خاض آخر مباراة له بقميص مانشستر سيتي.

ويعتبر سيرخيو أغويرو (32 عاما) الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، برصيد 184 هدفا سجلها خلال 267 مباراة، وتوج بـ5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و6 ألقاب لكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، ولقب وحيد لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. 

المصدر: وكالات

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