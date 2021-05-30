المغربي زياش يحتفل بطريقة خاصة بتتويجه مع تشيلسي بدوري الأبطال (فيديو)

احتفل النجم المغربي حكيم زياش، بطريقة خاصة، بفوز فريقه تشيلسي، أمس السبت، بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي ( 1-0 ) .

وتوجه زياش، الذي لم يشارك في المباراة النهائية بقرار فني، بعد تتويجه بميدالية دوري الأبطال، توجه إلى الجماهير في المدرجات، التي مدته بالعلم المغربي، ليتوشح به زياش ويعود بعدها إلى أرض الملعب للاحتفال مع باقي زملائه.

وانتشرت للنجم المغربي عدة صور وفيديوهات خلال الاحتفال، بينها صورة أثناء تقبيله كأس دوري الأبطال والعلم المغربي على كتفه، وصورة أخرى لرفعه الكأس الغالية.

The dream came true 🧙‍♂️🏆 pic.twitter.com/G34Gef7GOZ — Hakim Ziyech 🇧🇷 (@ZiyechBrasil) May 29, 2021

كما ظهر في أحد الفيديوهات وهو يحتفل مع زميله الفرنسي كورت زوما.

تتويج زياش، حمل للكرة المغربية إنجازا عربيا مميزا، بعدما أضيف صانع ألعاب تشيلسي لمواطنيه أشرف حكيمي، الذي توج بذات اللقب رفقة ريال مدريد قبل 3 سنوات أمام ليفربول، وقبلهما منير الحدادي، المتوج 2015 رفقة برشلونة أمام يوفنتوس، وإن كان الحدادي يومها يحمل الألوان الإسبانية، إلا أنه عدل لاحقا عن اختياره وأصبح لاعبا مغربيا.

وبهذا ارتفع عدد ألقاب اللاعبين المغاربة في مسابقة أمجد الكؤوس الأوروبية إلى 3 ألقاب، وهو رقم ينفرد به المغرب عن بقية الدول العربية الأخرى (لقب واحد لكل من الجزائر ومصر).

المصدر: RT + مواقع التواصل

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