شاهد.. كيف ساهم حارس تشيلسي في تسجيل هدف نموذجي في شباك "السيتي"!

توج نادي تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه أمس السبت، على مانشستر سيتي، بهدف دون رد، جاء من هجمة نموذجية.

وكان لحارس نادي تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي، دور كبير في تحقيق فريقه الفوز على "السيتي"، حيث كان وراء بناء الهجمة، التي أسفرت عن هدف الفوز.

وتبادل ميندي الكرة مع زملائه في الدفاع، قبل أن يرسلها طويلة للظهير الأيسر، بن تشيلويل، الذي مررها بدوره بلمسة واحدة إلى لاعب الوسط، مايسون ماونت، فأرسلها الأخير بينية إلى المهاجم الألماني، كاي هافيرتز، المنطلق من وسط الملعب كاسرا قاعدة التسلل.

The goal that decided this morning's incredibly close UCL Final. Just one of many intriguing tactical discussion points.



Video is for educational purposes. pic.twitter.com/PCZiKG6W0M — Riccardo Marchioli (@RMarchioli) May 30, 2021

واستلم اللاعب الألماني الشاب، القادم في صفقة قياسية لتشيلسي هذا الموسم، كرة ماونت، وحافظ على هدوئه ليمر من حارس مانشستر سيتي، البرازيلي إيدرسون، ويضع الكرة في المرمى الخالي، في الدقيقة 42 أمام 16500 متفرج.

المصدر: RT