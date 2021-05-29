 
مباشر

هل حرم مانشستر سيتي من كلة جزاء في نهائي دوري الأبطال؟ (فيديو)

الرياضة

هل حرم مانشستر سيتي من كلة جزاء في نهائي دوري الأبطال؟ (فيديو)
Reuters /Michael Steele
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qie4

شهد نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي فاز فيه تشيلسي على مانشستر سيتي (1-0) يوم السبت، على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية، حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل.

فقد طالب لاعبو فريق مانشستر سيتي بركلة جزاء، في الدقيقة 60، عندما اصطدمت كرة مهاجمه رحيم إسترلينغ بصدر رييس جيمس مدافع تشيلسي ومن ثم لمست يده داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي أشار إليه حكم الساحة الدولي الإسباني، بوضوح وأمر باستمرار اللعب، كما اعتبر القائم على فيديو "VAR" بأنها حالة عرضية ولا وجود لركلة جزاء.

إقرأ المزيد
تشيلسي يهزم مانشستر سيتي ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)
تشيلسي يهزم مانشستر سيتي ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)
إقرأ المزيد
مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة أخرى في نهائي دوري الأبطال (فيديو)
مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة أخرى في نهائي دوري الأبطال (فيديو)

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا