هل حرم مانشستر سيتي من كلة جزاء في نهائي دوري الأبطال؟ (فيديو)

شهد نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي فاز فيه تشيلسي على مانشستر سيتي (1-0) يوم السبت، على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو البرتغالية، حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل.

فقد طالب لاعبو فريق مانشستر سيتي بركلة جزاء، في الدقيقة 60، عندما اصطدمت كرة مهاجمه رحيم إسترلينغ بصدر رييس جيمس مدافع تشيلسي ومن ثم لمست يده داخل منطقة الجزاء، الأمر الذي أشار إليه حكم الساحة الدولي الإسباني، بوضوح وأمر باستمرار اللعب، كما اعتبر القائم على فيديو "VAR" بأنها حالة عرضية ولا وجود لركلة جزاء.

Пока самый жаркий момент второй тайма – споры из-за руки в штрафной «Челси» 😡



Судья устал показывать, что ничего не было. А как считаешь ты? pic.twitter.com/gpiWwWUKWT — Матч ТВ (@MatchTV) May 29, 2021

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المصدر: وكالات