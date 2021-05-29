تشيلسي يهزم مانشستر سيتي ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

توج فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب مانشستر سيتي، بفوزه عليه (1-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت، في مدينة بورتو البرتغالية.

ويدين فريق تشيلسي بالفضل في انتصاره لنجمه الألماني الصاعد كاي هافيرتز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "دراغاو" في مدينة بورتو.

А вот и главный момент первого тайма 🤩



Хавертц ушел от защиты, обыграл Эдерсона и вывел «Челси» вперед 💙



У «Сити» еще целых 45 минут на спасение. pic.twitter.com/drpq76fXSQ — Матч ТВ (@MatchTV) May 29, 2021

كما يعود الفضل للنجم الإنجليزي ماسون ماوت الذي مرر كرة بينية بطريقة مذهلة من مسافة بعيدة، انفرد هافيرتز بالحارس البرازيلي إديرسون وراوغه قبل أن يرسل الكرة إلى داخل الشباك الخالية.

وأحرز فريق تشيلسي بذلك لقب بطل كأس "التشامبيونز ليغ" للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في عام 2012.

بينما لم يسبق لمانشستر سيتي التتويج بلقب هذه البطولة الأوروبية المرموقة، كما فشل اليوم أيضا في تذوق نكهة الفوز بها.

المصدر: RT