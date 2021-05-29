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مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة أخرى في نهائي دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة أخرى في نهائي دوري الأبطال (فيديو)
Reuters /Susana Vera
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تعرض البلجيكي كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي لإصابة قوية خلال مباراته أمام تشيلسي (0-1) في "الديربي" الإنجليزي، اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واصطدم دي بروين بالمدافع الألماني أنتونيو روديغر، الذي تلقى بطاقة صفراء على إثر ذلك، بينما خرج النجم البلجيكي من الملعب، في الدقيقة 60 والدموع تنهمر من عينيه، متأثر بإصابة قوية في العين اليسرى.

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وجاء ذلك في الوقت الذي كان يبحث فيه مانشستر سيتي عن هدف التعديل، بعد أن تقدم تشيلسي بهدف في نهاية الشوط الأول، سجله النجم الألماني كاي هافيرتز.

المصدر: RT 

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