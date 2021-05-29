مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة أخرى في نهائي دوري الأبطال (فيديو)

تعرض البلجيكي كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي لإصابة قوية خلال مباراته أمام تشيلسي (0-1) في "الديربي" الإنجليزي، اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واصطدم دي بروين بالمدافع الألماني أنتونيو روديغر، الذي تلقى بطاقة صفراء على إثر ذلك، بينما خرج النجم البلجيكي من الملعب، في الدقيقة 60 والدموع تنهمر من عينيه، متأثر بإصابة قوية في العين اليسرى.

Man City's star Kevin De Bruyne leaves the pitch in tears in the #UCLFinalpic.twitter.com/4cF7iMaq6G — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) May 29, 2021

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وجاء ذلك في الوقت الذي كان يبحث فيه مانشستر سيتي عن هدف التعديل، بعد أن تقدم تشيلسي بهدف في نهاية الشوط الأول، سجله النجم الألماني كاي هافيرتز.

المصدر: RT