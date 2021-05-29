رسميا.. الاتحاد المصري يعلن إيقاف مدرب الزمالك و3 لاعبين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إيقاف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، لمدة مباراتين مع تغريمه ماديا، بسبب السلوك غير الرياضي خلال لقاء الإسماعيلي.

واتخذت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عدة قرارات أبرزها إيقاف كارتيرون لمدة مباراتين مع تغريمه بمبلغ 70 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي.

وتعرض كارتيرون للطرد في المباراة الأخيرة للزمالك أمام الإسماعيلي، بسبب اعتراضه على حكم المباراة بجانب نزوله إلى أرضية الملعب.

أما بالنسبة للعقوبة المادية فتأتي بسبب السلوك غير الرياضي إلى جانب التحريض على الانسحاب خلال مباراة الإسماعيلي في كأس مصر، والتي انتهت لصالح الزمالك بهدف وحيد.

وقررت لجنة المسابقات أيضا إيقاف الدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك مباراة واحدة بعد الحصول على إنذارين في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

وإيقاف ثنائي الزمالك التونسيين فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي لمباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

ومن المقرر أن يغيب كارتيرون وثلاثي الزمالك عن مباراة الجونة المقبلة والتي من المقرر أن تقام غدا الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

المصدر: وكالات