"الطائرة الروسية" تسقط الإيرانية في دوري الأمم (فيديو)

تغلب المنتخب الروسي للكرة الطائرة للرجال، على نظيره الإيراني (3-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة التمهيدية لدوري الأمم، المقامة حاليا في مدينة ريميني الإيطالية.

وتمكن منتخب روسيا من الفوز بسهولة على نظيره الإيراني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، تفاصيلها كالتالي: (25-17،20-25، 25-20، 25-17) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت.

وحققت روسيا انتصارها الثاني على التوالي وتتصدر الترتيب العام بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، بينما منيت إيران بالهزيمة الثانية على التوالي، وتقبع في المركز السابع عشر، في قاع الترتيب.

وستكون روسيا على موعد مع اليابان، غدا الأحد، في الجولة الثالثة من البطولة، بينما ستلعب إيران مع هولندا.

ومن المفترض أن تنتهي المرحلة التمهيدية في 23 يونيو المقبل، وستتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى الدور قبل النهائي لدوري الأمم بالكرة الطائرة.

المصدر: "sportbox.ru"