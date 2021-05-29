قطر تهنئ "الأهلي" المصري.. والخطيب يشكر الدوحة

وجه رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جوعان بن حمد آل ثاني، رسالة تهنئة إلى نادي "الأهلي" المصري لكرة القدم بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي في الدوحة.

وكتب الشيخ جوعان، وهو آخ أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، على حسابه في "تويتر": "مبروك لنادي الأهلي المصري الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخة، وبالتوفيق لنادي نهضة بركان المغربي .. مرحبا بالجميع، وسعدنا باستضافة هذه البطولة الإفريقية المهمة هنا في دوحة الجميع".

مبروك لنادي الأهلي المصري الفوز بلقب #كأس_السوبر_الإفريقي للمرة السابعة في تاريخة وبالتوفيق لنادي نهضة بركان المغربي ..

مرحباً بالجميع وسعدنا باستضافة هذه البطولة الإفريقية المهمة هنا في دوحة الجميع ..@AlAhlypic.twitter.com/iWF6ErRwZD — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) May 28, 2021

في المقابل، أعرب رئيس نادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم، وأعرب عن شكره له على حسن الضيافة.

وأشاد الخطيب بالملاعب القطرية التي تم تشييدها لاستضافة كأس العالم 2022 وتمنى التوفيق لقطر بتنظيم البطولة.

🔴 الخطيب يشكر الاتحاد القطري برئاسة الشيخ حمد بن خليفة. pic.twitter.com/LjGJzTVhtU — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 28, 2021

المصدر: RT