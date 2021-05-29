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قطر تهنئ "الأهلي" المصري.. والخطيب يشكر الدوحة

الرياضة

قطر تهنئ
Reuters Siphiwe Sibeko
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وجه رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جوعان بن حمد آل ثاني، رسالة تهنئة إلى نادي "الأهلي" المصري لكرة القدم بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي في الدوحة.

وكتب الشيخ جوعان، وهو آخ أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، على حسابه في "تويتر": "مبروك لنادي الأهلي المصري الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخة، وبالتوفيق لنادي نهضة بركان المغربي .. مرحبا بالجميع، وسعدنا باستضافة هذه البطولة الإفريقية المهمة هنا في دوحة الجميع".

في المقابل، أعرب رئيس نادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، عن امتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم، وأعرب عن شكره له على حسن الضيافة.

وأشاد الخطيب بالملاعب القطرية التي تم تشييدها لاستضافة كأس العالم 2022 وتمنى التوفيق لقطر بتنظيم البطولة.

المصدر: RT

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