شاهد.. تصرف نبيل من لاعبي الأهلي المصري تجاه رئيسهم محمود الخطيب

عبر لاعبو الأهلي المصري لكرة القدم، عن تقديرهم وامتنانهم لرئيس ناديهم، محمود الخطيب، بطريقة خاصة، بعد تتويج "المارد الأحمر"، بلقب كأس السوبر الإفريقي، أمس السبت.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي، بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين في قطر.

فقط في النادي الأهلي أبطال السوبر يمنحون ميدالية البطولة للأسطورة المصرية الاهلاوية محمود الخطيب ❤️pic.twitter.com/n6XwS2AhHw — Ibrahim Cris‎ (@HimaCris) May 28, 2021

وخلع لاعبو الأهلي ميدالياتهم التي تسلموها بعد التتويج بكأس السوبر، وقاموا بتقليدها لمحمود الخطيب، تقديرا منهم لرئيسهم.

وكان الأهلي، شارك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، باعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، في حين تأهل نهضة بركان للنهائي، بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا تسع مرات، وقد حصد أمس السبت، لقبه السابع للسوبر القاري، وهو رقم قياسي أيضا.

المصدر: مواقع التواصل