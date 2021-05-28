الروسي إيفانيوك يهزم البطل القطري معتز برشم (فيديو)

أحرز الروسي إيليا إيفانيوك الميدالية الذهبية للوثب العالي، وذلك ضمن جولة الدوحة للدوري الماسي لألعاب القوى، التي أقيمت يوم الجمعة، على ميدان ومضمار استاد سحيم بن حمد بنادي قطر.

واجتاز إيفانيوك العارضة وهي على علو (2.33 م)، تاركا الميدالية الفضية لبطل العالم القطري معتز برشم، الذي حل في المركز الثاني بعد أن اكتفى بارتفاع (2.30 م).

فيديو| بطلنا معتز برشم يكتفي بالمركز الثاني في مسابقة الوثب العالي ضمن جولة الدوحة للدوري الماسي لألعاب القوى #قنوات_الكاس#DohaDL#DiamondLeague@qatarathleticspic.twitter.com/11Queg622i — قنوات الكاس (@alkasschannel) May 28, 2021

أما الميدالية البرونزية فقد ذهبت إلى الأوكراني أندريه بروتسينكو الذي اجتاز العارضة وهي على ارتفاع (2.27 م) ليحتل بذلك المركز الثالث.

يذكر أن إيليا إيفانيوك (28 عاما) توج لأول مرة في تاريخه بالميدالية الذهبية في الدوري الماسي، وشارك في هذه النسخة تحت علم اللجنة الأولمبية الدولية، بدلا من العلم الروسي بسبب العقوبات على الاتحاد الروسي لألعاب القوى.

المصدر: "sportbox.ru"