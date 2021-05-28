شاهد.. الأهلي يهز شباك نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي
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تقدم نادي الأهلي المصري على فريق نهضة بركان المغربي (1-0)، في مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم، الجارية بينهما اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.
وسجل المهاجم الأهلاوي محمد الشريف هدف التقدم "للمارد الأحمر" في الدقيقة 57 من زمن اللقاء على ملعب "جاسم بن حمد" في الدوحة:
فيديو| الدقيقة 57.. #الأهلي المصري يتقدم 1 - 0 على #نهضة_بركان المغربي عبر محمد شريف.. #كأس_السوبر الإفريقي pic.twitter.com/FRQuzxh4jw— قنوات الكاس (@alkasschannel) May 28, 2021
المصدر: RT