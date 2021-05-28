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الوليد بن طلال يقدم مكافأة ضخمة لنادي الفيصلي بعد تتويجه بكأس الملك

الرياضة

الوليد بن طلال يقدم مكافأة ضخمة لنادي الفيصلي بعد تتويجه بكأس الملك
Reuters
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أعلن رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال عن تقديم مكافأة مادية بقيمة مليون ريال سعودي لنادي الفيصلي بعد تتويجه مساء الخميس بلقب كأس الملك سلمان بن عبد العزيز للموسم 2020-2021.

ونشر الوليد بن طلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي الفيصلي بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي الفيصلي".

​وتوّج نادي الفيصلي السعودي بكأس الملك عقب هزيمته لنادي التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء الخميس.

​وحضر المباراة الختامية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. والذي سلم الكأس إلى فريق الفيصلي.

المصدر: RT

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