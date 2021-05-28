الوليد بن طلال يقدم مكافأة ضخمة لنادي الفيصلي بعد تتويجه بكأس الملك

أعلن رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال عن تقديم مكافأة مادية بقيمة مليون ريال سعودي لنادي الفيصلي بعد تتويجه مساء الخميس بلقب كأس الملك سلمان بن عبد العزيز للموسم 2020-2021.

ونشر الوليد بن طلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي الفيصلي بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي الفيصلي".

أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي @AlFaisaly بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين @KingSalman



وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي #الفيصلي#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#نهائي_أغلى_الكؤوس#نهائي_كاس_الملك — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 27, 2021

​وتوّج نادي الفيصلي السعودي بكأس الملك عقب هزيمته لنادي التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء الخميس.

​وحضر المباراة الختامية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. والذي سلم الكأس إلى فريق الفيصلي.

المصدر: RT