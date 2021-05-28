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شاهد.. اشتباكات بين مشجعي مانشستر سيتي وتشيلسي عشية موقعتهما

الرياضة

شاهد.. اشتباكات بين مشجعي مانشستر سيتي وتشيلسي عشية موقعتهما
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اندلعت اشتباكات حادة بين جماهير الفريقين الإنجليزيين، مانشستر سيتي وتشيلسي، في شوارع مدينة بورتو البرتغالية، عشية نهائي دوري أبطال أوروبا، بينهما مساء السبت، على ملعب "دراغاو".

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لاشتباكات بين مشجعي السيتي وتشيلسي في شوارع مدينة بورتو، وبالتحديد في منتجع "ألبوفيرا" حيث يتواجد معظم المشجعين الإنجليز.

وتدخلت الشرطة وبعض العناصر من الجيش البرتغالي من أجل فض الاشتباكات بين الجماهير الإنجليزية بحسب التقارير البرتغالية والإنجليزية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أعمال الشغب بدأت بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام فياريال الإسباني بركلات الترجيح (11-10)، يوم الأربعاء الماضي، في نهائي الدوري الأوروبي، واحتفال جماهير الغريم سيتي بالنتيجة.

يذكر أن مانشستر سيتي بلغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2021،على حساب فريق باريس سان جيرمان، بفوزه عليه ذهابا (2-1) في باريس، وإيابا (2-0) في مانشستر.

بينما تأهل تشيلسي إلى نهائي "التشامبيونز ليغ"، على حساب ريال مدريد، بمجموع المباراتين، عقب التعادل ذهابا (1-1) في العاصمة مدريد، ومن ثم فوز الفريق الإنجليزي إيابا (2-0) في العاصمة لندن.

المصدر: وكالات 

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