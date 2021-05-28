شاهد.. اشتباكات بين مشجعي مانشستر سيتي وتشيلسي عشية موقعتهما

اندلعت اشتباكات حادة بين جماهير الفريقين الإنجليزيين، مانشستر سيتي وتشيلسي، في شوارع مدينة بورتو البرتغالية، عشية نهائي دوري أبطال أوروبا، بينهما مساء السبت، على ملعب "دراغاو".

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لاشتباكات بين مشجعي السيتي وتشيلسي في شوارع مدينة بورتو، وبالتحديد في منتجع "ألبوفيرا" حيث يتواجد معظم المشجعين الإنجليز.

Man City and Chelsea fans clashing in Porto last night...



For some reason it always ends up with chairs being lobbed about 🤔pic.twitter.com/irFI4sY1Xp — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 28, 2021

وتدخلت الشرطة وبعض العناصر من الجيش البرتغالي من أجل فض الاشتباكات بين الجماهير الإنجليزية بحسب التقارير البرتغالية والإنجليزية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أعمال الشغب بدأت بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام فياريال الإسباني بركلات الترجيح (11-10)، يوم الأربعاء الماضي، في نهائي الدوري الأوروبي، واحتفال جماهير الغريم سيتي بالنتيجة.

Groups of men believed to be Manchester City and Chelsea fans clash in Porto ahead of the #UCL finalpic.twitter.com/x8fyJOQryA — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) May 28, 2021

يذكر أن مانشستر سيتي بلغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2021،على حساب فريق باريس سان جيرمان، بفوزه عليه ذهابا (2-1) في باريس، وإيابا (2-0) في مانشستر.

بينما تأهل تشيلسي إلى نهائي "التشامبيونز ليغ"، على حساب ريال مدريد، بمجموع المباراتين، عقب التعادل ذهابا (1-1) في العاصمة مدريد، ومن ثم فوز الفريق الإنجليزي إيابا (2-0) في العاصمة لندن.

المصدر: وكالات