زياش ومحرز على موعد لتكرار إنجاز صلاح وماجر التاريخي في دوري الأبطال

ستكون الفرصة سانحة أمام نجم تشيلسي، المغربي حكيم زياش، وجناح مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، لتكرار إنجاز عربي تاريخي، عندما يلتقي فريقيهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا السبت.

ومن المنتظر أن يشارك محرز أساسيا مع "السيتي"، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة زياش من البداية مع "البلوز"، ولكنه على الأرجح سيحظى ببعض الدقائق في المباراة.

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وفي حال نجاح محرز أو زياش، أو هما معا، في التسجيل في مباراة الغد، فسيكرران الإنجاز التاريخي، الذي حققه الثنائي الجزائري رابح ماجر، والمصري محمد صلاح، بكونهما اللاعبان العربيان اللذان سجلا أهدافا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ماجر واحدا من بين أجمل الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، في موسم 1986/ 1987، عندما أحرز هدفا رائعا بالكعب، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي جمعت حينها فريقه بورتو البرتغالي وبايرن ميونيخ الألماني (2-1).

أما صلاح، فقد هز الشباك خلال المباراة النهائية لتي تغلب فيها فريقه ليفربول على توتنهام 2-0، في العام 2019.

وبشكل عام، يملك اللاعبون العرب سجلا مميزا في تاريخ نهائيات دوري الأبطال، حيث توج ثلاثة منهم (ماجر، وصلاح، والمغربي أشرف حميمي) من أصل خمسة وصلوا مع أنديتهم إلى المباراة النهائية.

المصدر: RT