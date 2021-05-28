لاعب غابوني يمثل أمام "الكاف" ليشرح كيف ولد بعد وفاة والدته بخمس سنوات!

سيحضر لاعب منتخب الغابون، جيلور كانجا، اجتماعا للجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ليشرح كيف ولد بعد وفاة والدته بخمس سنوات !.

وأكدت صحيفة "TslNigeria"، أن "الكاف" فتح تحقيقا مع اللاعب الغابوني، الذي يدعي أنه ولد في العام 1990، لكن الوثائق تشير إلى أن والدته توفيت في العام 1985، وسيتعين عليه شرح التناقض في البيانات.

هذا، وكانت لجنة الانضباط في "الكاف"، أصدرت في وقت سابق، قرارها في الشكوى المقدمة من اتحاد الكونغو الديمقراطية ضد نظيره الغابوني، في واقعة اتهام الأخير بتزوير في الأوراق الرسمية لجيلور كانجا، بصفته يحمل الجنسية الكونغولية وليست الغابونية.

وتعود تفاصيل الشكوى إلى أن اللاعب ولد في الكونغو الديمقراطية، ولم يحصل مطلقا على الجنسية الغابونية، لذلك فإن مشاركته مع منتخب الغابون باطلة.

وطالب الاتحاد الكونغولي باستبعاد المنتخب الغابوني من المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام العام القادم في الكاميرون والمشاركة بدلا منه.

ولكن "الكاف" رفض شكوى الاتحاد الكونغولي، بعدما تقدم نظيره الغابوني بأوراق تفيد بأن جيلور كانجا يقيم في الغابون منذ عدة سنوات، وقد حصل على الجنسية الغابونية بالفعل.

وكان جيلور كانجا، المحترف في صفوف نادي ريد ستار الصربي، شارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2022"، وقاد منتخب الغابون للتأهل من المجموعة الثانية، بجانب غامبيا المتصدرة، على حساب منتخبي الكونغو الديمقراطية، وأنغولا.

المصدر: sport-express.ru + وكالات