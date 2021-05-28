شاهد.. اللقطة التي تسببت في طرد نجم الزمالك بنشرقي من مباراة الإسماعيلي

شهدت مباراة الزمالك وضيفه الإسماعيلي، أمس الخميس، في الدور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، طرد مهاجم أصحاب الأرض، الدولي المغربي أشرف بنشرقي.

ومع نهاية الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه بنشرقي، بعد تدخله القوي في حق أحد لاعبي الإسماعيلي.

واعترض المهاجم المغربي بشدة على إنذاره، وضرب بالكرة على الأرض، ما استدعى حكم المباراة لإنذاره مرة أخرى وطرده.

ورفض بنشرقي الخروج من الملعب، وحاول الحديث مع الحكم، كما تدخل مدرب الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون، ووجه بعض العبارات للحكم، ليتعرض بدوره للطرد.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر، بعد فوز صعب على الإسماعيلي بهدف دون رد من توقيع بنشرقي، في الدقيقة 41.

المصدر: وكالات