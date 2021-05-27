شاهد.. لاعبو فياريال عقب فوزهم التاريخي يحلقون شعر لاعب ريال مدريد السابق على الصفر

أقدم لاعبو فريق فياريال الإسباني لكرة القدم، على حلق شعر زميلهم المدافع راؤول ألبيول، وذلك عقب فوزهم التاريخي بلقب الدوري الأوروبي، على حساب مانشستر يونايتد، أمس الأربعاء.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه لاعبو فياريال، ويحلق أحدهم شعر راؤول ألبيول، قائد "الغواصات الصفراء"، عقب تتويج فريقهم بلقب بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لأول مرة في تاريخه.

Альбиоль потерял все волосы после финала ЛЕ 💇‍♂️



Одноклубники побрили налысо чемпиона Европы и мира в честь победы «Вильярреала».



📹 инстаграм «Вильярреала» pic.twitter.com/5GqwS4dAlv — Матч ТВ (@MatchTV) May 27, 2021

وتمكن فريق فياريال من الفوز على مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" بركلات الترجيح (11-10) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي (1-1) والإضافي (0-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "Stadion Energa" بمدينة غدانسك البولندية.

Nada menos que 2️⃣2️⃣ penaltis tuvimos que sufrir para poder traernos la @EuropaLeague al 𝘱𝘰𝘣𝘭𝘦 𝘨𝘳𝘰𝘨𝘶𝘦𝘵.



Ahora, la sonrisa de @gerorulli 😄 tras detener el último pasa a la historia del Submarino.



¡Imposible un final más épico 💪!#UELfinal#ESNuestroMomentopic.twitter.com/LM8xGojl8K — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 27, 2021

Дополнительное время, пенальти, 11 точных ударов и одно героическое спасение Рульи. Все ради этого момента – кубок у победителей 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/q0erBsUwNX — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

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يذكر أن راؤول ألبيول (35 عاما) توج بلقب بطل العالم 2010 مع منتخب بلاده إسبانيا، وبلقب بطل أوروبا مرتين في عامي (2008 و2012)، ودافع عن ألوان فريق ريال مدريد في الفترة ما بين عامي (2009-2013)، ومن ثم لعب في صفوف نابولي الإيطالي من عام 2013 وحتى عام 2019، قبل أن يعود إلى إسبانيا وينضم إلى فياريال.

المصدر: وكالات