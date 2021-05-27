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شاهد.. لاعبو فياريال عقب فوزهم التاريخي يحلقون شعر لاعب ريال مدريد السابق على الصفر

الرياضة

شاهد.. لاعبو فياريال عقب فوزهم التاريخي يحلقون شعر لاعب ريال مدريد السابق على الصفر
Reuters /Kacper Pempel
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أقدم لاعبو فريق فياريال الإسباني لكرة القدم، على حلق شعر زميلهم المدافع راؤول ألبيول، وذلك عقب فوزهم التاريخي بلقب الدوري الأوروبي، على حساب مانشستر يونايتد، أمس الأربعاء.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه لاعبو فياريال، ويحلق أحدهم شعر راؤول ألبيول، قائد "الغواصات الصفراء"، عقب تتويج فريقهم بلقب بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لأول مرة في تاريخه.

وتمكن فريق فياريال من الفوز على مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" بركلات الترجيح (11-10) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي (1-1) والإضافي (0-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "Stadion Energa" بمدينة غدانسك البولندية.

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يذكر أن راؤول ألبيول (35 عاما) توج بلقب بطل العالم 2010 مع منتخب بلاده إسبانيا، وبلقب بطل أوروبا مرتين في عامي (2008 و2012)، ودافع عن ألوان فريق ريال مدريد في الفترة ما بين عامي (2009-2013)، ومن ثم لعب في صفوف نابولي الإيطالي من عام 2013 وحتى عام 2019، قبل أن يعود إلى إسبانيا وينضم إلى فياريال.

 المصدر: وكالات 

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