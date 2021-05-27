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تركي آل الشيخ يتفاعل مع رحيل كونتي عن إنتر ميلان

الرياضة

تركي آل الشيخ يتفاعل مع رحيل كونتي عن إنتر ميلان
@Turki_alalshikh\Twitter
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تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، مع رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي عن تدريب إنتر ميلان.

وأعلن إنتر ميلان، أمس الأربعاء، بشكل مفاجئ، توصله إلى اتفاق لإنهاء عقده مع كونتي بالتراضي، بعدما قاد المدرب المخضرم، الفريق لمدة عامين، وتوج معه في الموسم المنقضي بلقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائن "النيراتزوري" منذ العام 2010.

وأبدى آل الشيخ اندهاشه من قرار إنتر بالسماح لكونتي بالرحيل، حيث كتب عبر حسابه في موقع "تويتر": "هذا جنون من إنتر ميلان.. كونتي جلب لهم لقب الدوري الإيطالي بعد سنوات عجاف. المدرب أهم من أي صفقة".

وتشير تقارير إعلامية إلى أن كونتي، سيكون من بين المرشحين لتولي مسؤولية الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، الذي يبدو على وشك الرحيل.

المصدر: RT

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