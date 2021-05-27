تحديد موعد استقالة زيدان بشكل رسمي من تدريب ريال مدريد وهوية خليفته

أفادت تقارير إعلامية، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، سيقدم استقالته من تدريب ريال مدريد بشكل رسمي خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي الحديث عن استقالة زيدان، بعد موسم مخيب خرج منه الريال خالي الوفاض محليا وقاريا، إذ ودع أيضا مسابقة دوري أبطال أوروبا المتوج بلقبها 13 مرة من الدور نصف النهائي على يد تشيلسي الإنجليزي.

إقرأ المزيد

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق بمعلوماته، فابريتسيو رومانو، أول من نشر على "تويتر" ما وصفه خبرا "حصريا" عن استقالة زيدان من منصبه، ثم نقلت الصحف الإسبانية هذه المعلومة ومن بينها "ماركا"، و"آس"، إضافة إلى إذاعة "كادينا سير".

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ⚪️🚨 #RealMadrid#Zidane — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021

وأشار رومانو إلى أن الإعلان الرسمي عن رحيل زيدان سيتم في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

Real Madrid and Zinedine Zidane will both publish an official statement in the next hours/days to announce that they’re parting ways. Zidane is 100% leaving. ⚪️⏳ #Real



Real Madrid are in direct contact with Allegri since March but he’s now in talks with Juventus and Inter too. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021

وكثر الحديث في الساعات القليلة الماضية، عن إمكانية وصول المدرب الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، إلى النادي الملكي، في حال قرر زيدان الاستقالة من منصبه للمرة الثانية، بعد الأولى في مايو 2018 بعدما قاد الفريق إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال وإلى لقب الدوري المحلي.

وكان "زيزو"، عاد إلى تدريب الريال في ولاية ثانية في 2019، وتوج بلقب الدوري الإسباني مرة ثانية في 2020، كما أحرز الكأس السوبر الإسبانية.

المصدر: وكالات