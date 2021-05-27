شاهد.. واقعة نادرة بين مدرب ولاعبه في الدوري المصري الممتاز

في واقعة مثيرة ونادرة، تجاهل مهاجم البنك الأهلي، محمود قاعود، تعليمات مدربه، ورفض قراره بالاستبدال خلال مواجهة سموحة أمس الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفض قاعود، قرار استبداله في الدقيقة 62،

حيث قام بتوجيه بعض الإشارات للجهاز الفني لفريقه بقيادة المدرب خالد جلال، مصمما على عدم الخروج من أرض الملعب.

وحاول قائد نادي البنك الأهلي، عاصم صلاح، إقناع قاعود بالانصياع لتعليمات مدربه، لكن اللاعب لم يستمع له ورفض الخروج، وأكمل المباراة حتى نهايتها بالتعادل الإيجابي 2-2.

محمود قاعود لاعب البنك الاهلي يرفض التغيير والخروج من الملعب #الدوري_على_WATCHiTpic.twitter.com/otQdKBfwrD — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 26, 2021

وبهذه النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ16، في جدول ترتيب الدوري، فيما وصل سموحة إلى النقطة الـ36 في المركز الرابع.

المصدر: وكالات