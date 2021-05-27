فرار لاعب مصاب بكورونا من حريق عبر النافذة (فيديو)

أعلن نادي رينتيستاس الأوروغوياني، أن لاعبه فرانسيسكو دوارتي، هرب من حريق بالفندق عن طريق نافذة غرفة العزل في الطابق الـ11، قبل إنقاذه من قبل عمال مكافحة الحريق في بوينس أيرس.

وجاءت نتيجة فحص دوارتي إيجابية (أي مصاب) بفيروس كورونا، إلى جانب زميليه أندريس روداليس، وداميا مالريتشوف، عند وصولهم إلى الأرجنتين لخوض مباراة أمام ريسنغ كلوب، في كأس ليبرتادوريس.

🚒 Así rescataban a Francisco Duarte, jugador de Rentistas 🇺🇾



🔥 Tras el incendio en la habitación del hotel (estaba aislado por Covid-19)



📌 El equipo uruguayo juega hoy ante Racing 🇦🇷



✍️ Cuentan @diegojokas y @SebasGiovanellipic.twitter.com/5kkq0ZqUNd — El Gráfico (@elgraficoweb) May 25, 2021

وذكرت شبكة "ESPN"، أن اللاعب أبلغ وسائل إعلام محلية، أنه لم يلحظ في البداية الدخان في غرفته، لأنه فقد تقريبا حاسة الشم بسبب فيروس كورونا، قبل أن يحاول الهروب عندما شاهد اللهب يتصاعد.

📺 El futbolista de #Rentistas, Francisco Duarte habló en @TyCSports tras ser rescatado por el incendio que se produjo en el hotel. "Había mucho humo negro y un calor que me abrazaba y no podía salir", contó. #VamosQueVamospic.twitter.com/3uF7rTDwyn — #VamosQueVamos (@VQV_Futbol) May 25, 2021

وكتب نادي رينتيستاس، الذي خسر 0-3 أمام ريسنغ، في وقت لاحق على "تويتر"، أن دوارتي في "حالة ممتازة" بعد هذه الواقعة.

المصدر: وكالات