جدل حول قيمة تعويضات مقترحة على عائلات ضحايا ماراثون جبلي في الصين (فيديو)

عرض منظمو الماراثون الذي أقيم في مقاطعة قانسو الصينية، يوم السبت الماضي، والسلطات المحلية تعويضات مالية بقيمة نحو 147.7 ألف دولار، على عائلات الرياضيين الذين لقوا حتفهم في السباق.

وبحسب صحيفة "شاندونغ شانغباو"، فإن مسودة الاتفاقية قدمتها أسرة أحد الضحايا، ووفقا لنص الوثيقة، سيتم توفير الأموال من قبل شركة التأمين، ومنظمي سباق الماراثون، وكذلك وزارة حالات الطوارئ وحكومة مقاطعة قانسو، وسيتم دفع التعويضات لأزواج أو أطفال أو آباء الرياضيين.

وبحسب الصحيفة فإن العديد من أقارب الضحايا يعتبرون أن التعويض غير كاف، وقال ما لا يقل عن ثلاثة أو أربعة من أقارب للضحايا الذين تمت مقابلتهم إنهم لم يوقعوا على الاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن أحد أقارب الضحايا قوله: "نعتقد أن السبب ليس كارثة طبيعية، بل عامل بشري. توفي 21 شخصا، فكم عدد العائلات التي كانوا المعيل الرئيسي لها؟".

وذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين، أن 21 متسابقا لقوا حتفهم جراء موجة برد قارس اجتاحت سباقا للماراثون في إقليم قانسو بشمال غرب البلاد، يوم السبت الماضي.

وانطلق السباق الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر صباح السبت، من موقع سياحي على النهر الأصفر ثاني أطول الأنهار بالبلاد. وضم المسار أودية عميقة في مناطق وعرة.

وقال مسؤولون بمدينة باين في إفادة صحفية الأحد إن موجة من البرد والأمطار الثلجية والرياح العاصفة ضربت قطاعا جبليا من مسار السباق انخفضت خلالها درجات الحرارة على نحو حاد.

وشارك في الماراثون 172 متسابقا. وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" أنه تأكدت سلامة 151 متسابقا اليوم الأحد منهم ثمانية تعرضوا لإصابات طفيفة.

المصدر: وكالات