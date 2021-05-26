شاهد.. الماتادور كافاني يرد على الهدف التاريخي في مرمى مانشستر يونايتد

رد فريق مانشستر يونايتد بهدف التعادل على فياريال (1-1) المباراة النهائية للدوري الأوروبي لكرة القدم الجارية بينهما اليوم الأربعاء على ملعب "Stadion Energa" بمدينة غدانسك البولندية.

وسجل النجم الإسباني جيرارد مورينو هدف التقدم لفريق فياريال "الغواصات الصفراء" في مرمى "الشياطين الحمر" عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

Какое начало выдал «Вильярреал»! Морено хватали за футболку, а он все равно прорвался и забил ⚽



Пока магия Эмери работает 🏆



Чем ответит «МЮ» во втором тайме?https://t.co/nBYVllCrQ2pic.twitter.com/BUvKvIU5vv — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

ورد المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني بهدف التعادل لفريق "الشياطين الحمر"، في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

#UELfinal | #VILMUN



Cavani 🔥🔥

نهائي الدوري الاوروبي | ⁧فياريال⁩ 1 × 1 ⁧مانشستر يونايتد⁩ | هدف كافاني لليونايتد HD

pic.twitter.com/eTme31CGxa — بث مباريات | FaLCoN 🦅📺 (@FALCON_SA20) May 26, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأحرز جيرارد مورينو الهدف الأول في تاريخ لقاءات الفريقين، وذلك بعد أربع مواجهات بينهما في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسميين (2005-2006 و2008-2009)، وانتهت جميع المباريات الأربع بالتعادل السلبي.

المصدر: RT