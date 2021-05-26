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شاهد.. الماتادور كافاني يرد على الهدف التاريخي في مرمى مانشستر يونايتد

الرياضة

شاهد.. الماتادور كافاني يرد على الهدف التاريخي في مرمى مانشستر يونايتد
Reuters /Aleksandra Szmigiel
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رد فريق مانشستر يونايتد بهدف التعادل على فياريال (1-1) المباراة النهائية للدوري الأوروبي لكرة القدم الجارية بينهما اليوم الأربعاء على ملعب "Stadion Energa" بمدينة غدانسك البولندية.

وسجل النجم الإسباني جيرارد مورينو هدف التقدم لفريق فياريال "الغواصات الصفراء" في مرمى "الشياطين الحمر" عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني بهدف التعادل لفريق "الشياطين الحمر"، في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وأحرز جيرارد مورينو الهدف الأول في تاريخ لقاءات الفريقين، وذلك بعد أربع مواجهات بينهما في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسميين (2005-2006 و2008-2009)، وانتهت جميع المباريات الأربع بالتعادل السلبي.

المصدر: RT 

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