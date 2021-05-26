الـ"كاف" يعلن موعد مباراة الأهلي والترجي ويؤجل نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، موعد مباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، وتأجيل موعد المباراة النهائية للبطولة.

وأفاد الموقع الرسمي للـ"كاف"، بأن مباراة الذهاب بين الأهلي المصري والترجي التونسي ستقام على ملعب "رادس" في الـ18 من الشهر المقبل في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، فيما ستقام مباراة الإياب في الـ25 من الشهر ذاته في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة أيضا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الذهاب الوداد البيضاوي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في الـ18 من يونيو، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، على أن يستضيف بطل جنوب إفريقيا نظيره المغربي في الـ25 من نفس الشهر في مباراة الإياب.

كما أجرى الاتحاد الإفريقي تعديلا على موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لمدة 10 أيام ليصبح 27 يوليو المقبل، بدلا من 17 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وبلغ الأهلي الدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى عقبة فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

بينما تأهل الترجي إلى المربع الذهبي للبطولة على حساب فريق شباب بلوزداد الجزائري.

المصدر: وكالات