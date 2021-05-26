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رجل الموسم "المحظوظ".. مدير متجر للجنس يكسب الرهان بفوز أتلتيكو مدريد

الرياضة

رجل الموسم
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راهن الإنجليزي كارل إدواردز على فوز خمسة أندية بلقب بطل الدوري في إنجلترا وخارجها، وكسب الرهان في جميعها، من بينها تتويج أتلتيكو مدريد بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحالف الحظ، كارل إدواردز، البالغ من العمر 59 عاما، الذي يعيش في إحدى ضواحي مدينة برمنغهام، وأصاب في جميع مراهناته، وهو أمر لا يصدق، فلم يستطع الرجل أن يتخيل، حتى في المنام، بأنه سيخمن أبطال الدوريات الإنجليزية الأربعة الأولى في وقت واحد.

وراهن الإنجليزي المحظوظ، الذي يمتلك متجرا للجنس في حيه، على فوز كل من:

مانشستر سيتي بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"

نوريتش سيتي بلقب بطل دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ليعود إلى مصاف أندية دوري الأضواء "البريمير ليغ" بعد عام من هبوطه.

وهال سيتي بلقب بطل دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

وفوز نادي تشيلتنهام تاون بلقب بطل دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم، ليجعل مديره الفني يحتفل بطريقة "هستيرية" 

إضافة إلى تتويج أتلتيكو بلقب بطل الدوري الإسباني

وكشف كارل إدواردز أنه راهن في بداية الموسم، على فوز أتلتيكو مدريد بلقب بطل الليغا، ولكنه وضع نصف جنيه إسترليني فقط، ليكسب مبلغا قدره 14500 يورو، حيث كان النسبة نحو 25000%، فإذا وضع 10 جنيهات فقط، على سبيل المثال لربح 250 ألف جنيه إسترليني نحو (350 ألف دولار).

وقال كارل إدواردز عشية الجولة الأخير للدوري الإسباني لكرة القدم، وتتويج أتلتيكو مدريد باللقب: "لقد كنت أشعر بحالة سيئة مؤخرا. في اليوم الأخير كنت على وشك الإصابة بنوبة قلبية، لم أفز مطلقا بمثل هذا الرهان في حياتي، وأعتقد أن بإمكاني كسب 12500 جنيه إسترليني مقابل 50 سنتا فقط أمر لا يصدق".

وأضاف "ربما لم يكن علي إخباركم بقيامي بالمراهنة، لأنه ستقف مجموعة من الناس في المدينة من حولي من الراغبين في اقتراض بضعة جنيهات. أعتقد أن الحي كله سيشجع أتلتيكو مدريد الليلة. إذا فزت، في حال فوزي سيكون حفلة العام"، ولم يخيب فريق أتلتكو مدريد أمال الإنجليزي المحظوظ، وتج بلقب بطل الليغا للمرة الأولى منذ عام 2014، والـ11 في تاريخه.

المصدر: "sports.ru" 

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