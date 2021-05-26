رجل الموسم "المحظوظ".. مدير متجر للجنس يكسب الرهان بفوز أتلتيكو مدريد

راهن الإنجليزي كارل إدواردز على فوز خمسة أندية بلقب بطل الدوري في إنجلترا وخارجها، وكسب الرهان في جميعها، من بينها تتويج أتلتيكو مدريد بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحالف الحظ، كارل إدواردز، البالغ من العمر 59 عاما، الذي يعيش في إحدى ضواحي مدينة برمنغهام، وأصاب في جميع مراهناته، وهو أمر لا يصدق، فلم يستطع الرجل أن يتخيل، حتى في المنام، بأنه سيخمن أبطال الدوريات الإنجليزية الأربعة الأولى في وقت واحد.

وراهن الإنجليزي المحظوظ، الذي يمتلك متجرا للجنس في حيه، على فوز كل من:

مانشستر سيتي بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"

🎥| بتقنية 𝟛𝟞𝟘 💥



تجربة فريدة لتعيش أجواء رفع كأس الدوري الممتاز! 🏆



🔷 #السيتيpic.twitter.com/l4LILwfffq — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 24, 2021

نوريتش سيتي بلقب بطل دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ليعود إلى مصاف أندية دوري الأضواء "البريمير ليغ" بعد عام من هبوطه.

وهال سيتي بلقب بطل دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

🏆 "𝘏𝘶𝘭𝘭 𝘊𝘪𝘵𝘺, 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘪𝘯 55 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴, 𝘤𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘢𝘳𝘦 𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎!"



🎥 #CHAHUL highlights and celebrations...#hcafc | #theTigers — Hull (C)ity (@HullCity) May 10, 2021

وفوز نادي تشيلتنهام تاون بلقب بطل دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم، ليجعل مديره الفني يحتفل بطريقة "هستيرية"

إضافة إلى تتويج أتلتيكو بلقب بطل الدوري الإسباني

الأبطال يرفعون لقب الليجا 🏆❤️🤍 pic.twitter.com/JvZTF2UCQ1 — اتلتيكو بالعربية 🏆 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒🏆 (@Atleti_Arr) May 23, 2021

سواريز : للمشجعين ، لعائلتي ، لأولئك الذين وثقوا بي ، هذا الدوري لكم جميعاً. pic.twitter.com/9Wl6aQtmJ8 — اتلتيكو بالعربية 🏆 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒🏆 (@Atleti_Arr) May 24, 2021

وكشف كارل إدواردز أنه راهن في بداية الموسم، على فوز أتلتيكو مدريد بلقب بطل الليغا، ولكنه وضع نصف جنيه إسترليني فقط، ليكسب مبلغا قدره 14500 يورو، حيث كان النسبة نحو 25000%، فإذا وضع 10 جنيهات فقط، على سبيل المثال لربح 250 ألف جنيه إسترليني نحو (350 ألف دولار).

Главный везунчик сезона – управляющий секс-шопа, разбогатевший на одной безумной ставке 🤑



59-летний Карл Эдвардс из Хэндсворта cделал ставку с коэффициентом около 25 000 и все зашло 🥳



🍻 В случае победы Эдвардс обещал закатить «вечеринку года».



📷 Adam Smith/SWNS pic.twitter.com/322lEKlcjs — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

وقال كارل إدواردز عشية الجولة الأخير للدوري الإسباني لكرة القدم، وتتويج أتلتيكو مدريد باللقب: "لقد كنت أشعر بحالة سيئة مؤخرا. في اليوم الأخير كنت على وشك الإصابة بنوبة قلبية، لم أفز مطلقا بمثل هذا الرهان في حياتي، وأعتقد أن بإمكاني كسب 12500 جنيه إسترليني مقابل 50 سنتا فقط أمر لا يصدق".

وأضاف "ربما لم يكن علي إخباركم بقيامي بالمراهنة، لأنه ستقف مجموعة من الناس في المدينة من حولي من الراغبين في اقتراض بضعة جنيهات. أعتقد أن الحي كله سيشجع أتلتيكو مدريد الليلة. إذا فزت، في حال فوزي سيكون حفلة العام"، ولم يخيب فريق أتلتكو مدريد أمال الإنجليزي المحظوظ، وتج بلقب بطل الليغا للمرة الأولى منذ عام 2014، والـ11 في تاريخه.

المصدر: "sports.ru"