هولندا تعلن تشكيلتها لبطولة كأس أمم أوروبا

أعلن المدرب فرانك دي بور، اليوم الأربعاء، تشكيلة منتخب هولندا لخوض نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا، المقررة الشهر المقبل والمؤجلة من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وضمت التشيكلة 26 لاعبا هم:

حراس المرمى: يسبر سيليسن (فالنسيا)، تيم كرول (نوريتش سيتي)، مارتن ستيكلنبيرغ (أياكس أمستردام).

المدافعون: نيثن آكي (مانشستر سيتي)، دالي بليند (أياكس أمستردام)، ماتيس دي ليخت (يوفنتوس)، ستيفان دي فري (إنتر ميلان)، دينزل دمفريس (أيندهوفن)، يوريم تيمبر (أياكس أمستردام)، باتريك فان أنهولت (كريستال بالاس)، يويل فيلتمان (برايتون آند هوف ألبيون)، أوفن فيندال (ألكمار).

لاعبو الوسط: فرينكي دي يونغ (برشلونة)، مارتن دي رون (أتالانتا)، رايان جرافنبيرش ودافي كلاسن (أياكس أمستردام)، تون كوبمينرس (ألكمار)، دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد)، جورجينيو فينالدم (ليفربول).

المهاجمون: ستيفن برجهاوس (فينوورد)، لوك دي يونغ (إشبيلية)، ممفيس ديباي (أولمبيك ليون)، كودي جاكبو ودونيل مالن (أيندهوفن)، كوينسي بروميس (سبارتاك موسكو)، فاوت فيجهورست (فولفسبورغ).

وتنافس هولندا في المجموعة الثالثة مع النمسا، ومقدونيا الشمالية، وأوكرانيا، ومن المتوقع أن تصل لأدوار خروج المغلوب.

المصدر: وكالات