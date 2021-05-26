الاعتداء على مشجعي مانشستر يونايتد قبل نهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

تعرضت مجموعة من مشجعي مانشستر يونايتد للاعتداء في رصيف مطعم، خلال زيارتهم مدينة جدانسك البولندية، التي تستضيف الليلة مواجهة اليونايتد وفياريال في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأدانت رئيسة بلدية المدينة، ألكسندرا دولكيفيتش، الاعتداء على مجموعة من المشجعين يتراوح عددهم بين 20 و30 مشجعا، وكتبت في بيان على "فيسبوك"، أن جدانسك مدينة ترحب بالجميع ولا مجال فيها للعنف.

Pewne osoby ze środowiska kibicowskiego (celowo nie użyłem słowa "kibice") Lechii Gdańsk, postanowiły zaatakować restaurację, w której siedzieli kibice Manchesteru United. Brak słów. #UEL#UELfinalpic.twitter.com/pzVvJ4ysDI — Footbreak (@footbreak_yt) May 25, 2021

وأضافت "إلى مشجعي مانشستر يونايتد وفياريال الأعزاء، وكل الضيوف القادمين إلى جدانسك، أنتم دائما موضع تقدير ونحن نرحب بكم في مدينتنا".

وقال شهود عيان، إن المعتدين كانوا يرددون اسم الفريق المحلي لكرة القدم ليخيا.

وأعلنت الشرطة أنها تحلل لقطات فيديو ومن المتوقع أن تعتقل بعض الأشخاص.

وتم السماح بحضور 9500 مشجع في استاد جدانسك لمتابعة نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني، اليوم الأربعاء، ويتضمن ذلك سفر ألفي مشجع على الأقل من إسبانيا وبريطانيا.

المصدر: رويترز