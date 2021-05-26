سؤال حول فينيسيوس يدخل سواريز في نوبة ضحك (فيديو)

دخل مهاجم أتلتيكو مدريد، الأوروغوياني لويس سواريز، في نوبة ضحك، عندما وجه له مقدم برامج في إذاعة "كوبي" الإسبانية، سؤالا حول نجم ريال مدريد الشاب، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال المذيع لسواريز خلال المقابلة: "ما رأيك لو قضيت عدة أيام مع فينيسيوس ليتعلم من قدراتك التهديفية؟.

ولم يتمالك سواريز نفسه، لينفجر ضحكا من سؤال المذيع، وهو ما اعتبره كثيرون سخرية من "رعونة" فينيسيوس أمام المرمى.

🔚 ¡Qué final de entrevista!



🤣 ¡@LuisSuarez9 terminó llorando de la risa!



😅 @Guaschcope: "¿No podrías dormir tres días con Vinicius para que se le pegue algo?"



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/t6rFUqnDv7 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 25, 2021

ومعروف على سواريز، أنه مهاجم قناص بالفطرة، وعادة ما يسجل الأهداف من أنصاف الفرص على عكس فينيسيوس، الذي يتفنن في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى على الرغم من موهبته وقدراته الفنية العالية.

وكان سواريز، سجل عدة أهداف حاسمة لأتلتيكو مدريد في الموسم المنصرم، ليساهم في تتويجه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات