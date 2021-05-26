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ردة فعل "ميدو" بعد هدف الزمالك "القاتل" في شباك المصري (فيديو)

الرياضة

ردة فعل
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نشر النجم السابق للزمالك ومنتخب مصر، أحمد حسام "ميدو"، فيديو لردة فعله عندما سجل الزمالك هدفا "قاتلا" في شباك المصري، في مباراة جمعت الفريقين في الأسبوع الـ24 من الدوري المصري.

ومنح الحكم ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع حينما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 2-2، وانبرى لها أحمد سيد "زيزو" بنجاح، لينتزع الفريق الأبيض فوزا غاليا (3-2).

وبدا "ميدو" أثناء متابعته رفقة المعلق الرياضي بلال علام، تنفيذ ركلة الجزاء، متوترا وقلقا، فيما توقع بلال علام أن تسفر الركلة عن هدف الفوز للزمالك، وهو ما حصل فعلا، لتسيطر فرحة هستيرية على "ميدو"، الذي قفز من مكانه وصرخ بصوت عال ابتهاجا بالهدف الثمين.

وبعد هذا الفوز، عزز الزمالك موقعه في صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة، متقدما بفارق 13 نقطة عن غريمه الأهلي، الذي يملك في جعبته 5 مباريات مؤجلة.

المصدر: RT

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