تقرير.. برشلونة يفاوض دوناروما.. وشتيغن يفاوض للعودة إلى ألمانيا

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة دخل في مفاوضات جادة مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق ميلان، في محاولة لضمه بداية من الموسم الجديد.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقد جديد حتى الآن، ويستطيع حامي عرين "الروسونيري" الرحيل بشكل مجاني بحلول يوم الـ31 من يونيو القادم.

وما يعزز رحيل هو دوناروما، هو اتفاق ميلان مع حارس مرمى فريق ليل بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، مايك مينيان، للانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت إيطاليا"، اليوم الثلاثاء.

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وأكدت الصحيفة أن مايك مينيان قد وصل بالفعل لمطار ليناتي استعدادا للتوقيع لفريق ميلان، ومن المنتظر أن يخضع للفحص الطبي في ميلانو خلال ساعات تمهيدا لضمه بشكل نهائي، مقابل 15 مليون يورو.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو"، فإن الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات جادة ومثمرة بين دوناروما وبرشلونة.

وأضاف أن النادي الكتالوني أعلن استعداده لتلبية المطالب الاقتصادية لحارس ميلان ومنحه أكثر من 10 ملايين يورو كراتب سنوي، مشيرا إلى أن دوناروما ليس الخيار الوحيد أمام الفريق الكتالوني، لكنه الأكثر أهمية بالوقت الحالي.

وأوضح بأن دوناروما يمكن أن يحل محل الألماني أندريه-مارك تير شتيغن حارس برشلونة الأساسي، مشيرا إلى أن الحارس الألماني يجري اتصالات أيضا من أجل العودة إلى ألمانيا، خاصة وأن هناك رغبة ملحة من نادي بوروسيا دورتموند للتعاقد معه.

المصدر: وكالات