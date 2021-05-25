"الفتى الذهبي" يقتنص جائزة "البوندسليغا" من الهداف "ليفان_غول_سكي"

أضاف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، جائزة جديدة إلى سجلاته الكروية في عالم الساحرة المستديرة، بعد تألقه في الدوري الألماني.

وحصد هالاند "الفتى الذهبي" جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم (2020-2021)، بنتيجة تصويت لمتابعي "البوندسليغا".

وهنأ بروسيا دورتموند عبر حسابه الرسمي على موقع موقع "تويتر" نجمه النرويجي الشاب بهذه الجائزة، قائلا: "تهانينا لإيرلينغ هالاند بعد اختياره من قبل الجماهير، كأفضل لاعب في موسم 2020-2021".

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وأحرز هالاند (20 عاما) 41 هدفا خلال مشاركته في 41 مباراة بقميص بوروسيا دورتموند في الموسم المنصرم.

وتفوق هالاند على منافسه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الدوري برصيد 41 هدفا، الذي حطم الرقم القياسي للأسطورة غيرد مولر، بعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد.

واختارت الجماهير النجم النرويجي كأفضل لاعب في البطولة، على الرغم من احتلاله المركز الثالث في ترتيب هدافي "البوندسليغا" برصيد 27 هدفا، متأخرا بفارق هدف عن البرتغالي أندريه سيلفا، وبفارق 14 هدفا عن روبرت ليفاندوفسكي الملقب بـ"ليفان_غول_سكي".

ويتواجد هالاند حاليا مع المنتخب النرويجي، للاستعداد لخوض مباراتين وديتين ضد لوكسمبورغ واليونان.

ومن المتوقع أن يكون هالاند أحد الأسماء اللامعة خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رفقة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

ويسعى ريال مدريد وبرشلونة لضم هالاند في الموسم المقبل، وكان مينو رايولا، وكيل أعمال هالاند، سافر إلى برشلونة في الشهر الماضي، رفقة والد النرويجي من أجل الاجتماع مع خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، لتقديم مطالب نجم دورتموند، ومعرفة رأي البارسا في هذه الصفقة، وبعدها جلس رايولا مع مسؤولي الريال، للوقوف على مدى رغبتهم في التعاقد مع المهاجم النرويجي.

المصدر: وكالات