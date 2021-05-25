حارس ليل يصل إلى ميلان.. ما يعني نهاية مشوار دوناروما مع "الروسونيري"

ذكرت صحيفة "سبورت إيطاليا"، اليوم الثلاثاء، أن نادي ميلان نجح في الاتفاق مع حارس مرمى فريق ليل بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، مايك مينيان، للانضمام إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وأكدت "سبورت إيطاليا" أن مايك مينيان قد وصل بالفعل لمطار ليناتي استعدادا للتوقيع لفريق ميلان.

ومن المنتظر أن يخضع حارس مرمى ليل الحالي للفحص الطبي في ميلان خلال ساعات تمهيدا لضمه بشكل نهائي، مقابل 15 مليون يورو.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أصبح فيه مصير حارس المرمى جيانلويجي دوناروما غير معروف في ميلان، حيث يقترب عقده من الانتهاء.

ولم يجدد دوناروما عقده مع ميلان حتى الآن، ويستطيع الرحيل بشكل مجاني بحلول يوم الـ31 من يونيو القادم.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت دوناروما بالانضمام إلى صفوف برشلونة، أو يوفنتوس، مؤكدة أن مينو رايولا وكيل دوناروما قد طلب الحصول على 12 مليون في الموسم كراتب لموكله.

المصدر: وكالات