التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة الرياضة الروسية ووزارة الشباب والرياضة المصرية

شهدت القاهرة التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة الرياضة الروسية ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية.

وأعرب وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين خلال لقائه بنظيره المصري أشرف صبحي، عن امتنانه للزملاء المصريين على تنظيم الاجتماع، بقوله: "يمثل اجتماع اليوم عرضا لكيفية تبادل الخبرات، ومعا فقط سنكون قادرين على تجاوز هذه الفترة الصعبة في حياة المجتمع العالمي بأسره ".

وناقش الطرفان خلال الاجتماع تنظيم فعاليات رياضية مشتركة في إطار عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا في 2021، ومحتوى مشروع خطة العمل بشأن تنفيذ المذكرة المشتركة بين الإدارات، وكذلك جوانب التعاون في جدول الأعمال الرياضي في الملاعب الدولية.

وعقب الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تعاون بين وزارتي البلدين، وشكر الوزير الروسي نظيره المصري أشرف صبحي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها الوفد، ودعاه لزيارة موسكو.

وسيشارك أوليغ ماتيتسين، خلال اليومين المقبلين، بصفته نائب الرئيس، في الاجتماع المقبل لهيئة رئاسة الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية، الرياض.

المصدر: RT