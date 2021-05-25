ليفربول يبرم صفقته الأولى في الميركاتو الصيفي

أفادت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اقترب من إتمام صفقة التعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع فريق لايبزيغ الألماني.

وقال الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إن ليفربول دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد إبراهيما كوناتي مع لايبزيغ، وذلك تمهيدا للتعاقد معه خلال الصيف الحالي.

وارتبط كوناتي البالغ من العمر 21 سنة، بالانتقال إلى ليفربول، في يناير الماضي، عند إصابة جو غوميز وفيرجيل فان دايك، لكن الأمور أصبحت أقرب هذا الصيف، خاصة بعد رحيل جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق لايبزيغ إلى بايرن ميونخ.

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وبحسب رومانو، فإن ليفربول دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد كوناتي، البالغة 35 مليون يورو، حيث سيوقع اللاعب الشاب على عقد لمدة 5 سنوات مع "الريدز"، على أن يكون الإعلان الرسمي في الأيام القادمة.

وأضاف الصحفي نفسه، أن الاتفاق على البنود الشخصية وصل لمراحله الأخيرة بين الطرفين، وما قد يعرقل الإعلان عن الصفقة، هو التزام اللاعب الشاب بالمشاركة مع منتخب فرنسا لفئة ما دون 21 سنة.

وعانى كوناتي من إصابة في الكاحل هذا الموسم، الأمر الذي جعله يشارك في 21 مباراة فقط مع لايبزيغ في مختلف المسابقات.

وسيكون كوناتي ثاني لاعب قلب دفاع يرحل عن لايبزيغ، بعد دايو أوباميكانو الذي سينتقل إلى بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي.

ولتعويض هذا النقص ضم لايبزيج يوسكو جفارديول من دينامو زغرب، ومحمد سيماكان من نادي ريسينغ ستراسبورغ.

المصدر: وكالات