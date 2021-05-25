بعبارة واحدة.. بنزيما ينهي الجدال بشأن مصير زيدان مع ريال مدريد

أشاد مهاجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، بالنتائج التي حققها فريقه هذا الموسم رغم عدم تتويجه بأي لقب.

وقال بنزيما في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا أؤيد الاتهامات والانتقادات الموجهة للفريق لعدم تتويجنا بأي لقب هذا الموسم، لأننا عانينا من كثرة الإصابات في صفوفنا (60 إصابة)"، مضيفا: "لم تتح لنا الفرصة لنلعب بأفضل تشكيلة لدينا، لقد كان موسما صعبا، لكننا وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وقاتلنا حتى النهاية في الدوري الإسباني"، حيث اكتفى الفريق بالمركز الثاني خلف البطل أتلتيكو مدريد.

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وعن إمكانية ترك مواطنه زين الدين زيدان منصبه في الإدارة الفنية للفريق الملكي، علق بنزيما قائلا: "لا أرى أن زيدان سيرحل، زيدان لن يرحل، وسترى".

وأضاف: "أنا حقا أحترم زيدان لأنه صريح جدا معي، يمنحني هذا الكثير من الثقة في الملعب. حتى الآن، زيدان هو المدير الفني لريال مدريد، لا أعتقد أنه سيغادر، وإذا قرر الرحيل فسيفعل، لكن في الوقت الحالي لا أتصور الفريق بدونه".

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن "زيزو" اتخذ قرارا بالرحيل عن ريال مدريد بعد إقصاء الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

المصدر: "ليكيب"