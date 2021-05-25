 
مباشر

مدرب يحتفل بشكل استثنائي بعد الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (فيديو)

الرياضة

مدرب يحتفل بشكل استثنائي بعد الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qh1a

قاد المدرب التونسي الحبيب بن رمضان، فريقه الفيحاء إلى الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، بعد التعادل سلبيا مع الطائي، في الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

وشهدت نهاية المباراة فرحة جنونية لمدرب الفيحاء، بعد تأكد صعود فريقه لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأظهر ابن رمضان (50 عاما)، لياقته البدنية العالية رغم كبر سنه، حيث توجه لأرضية الملعب ليقوم بحركات بهلوانية من خلال الشقلبة عدة مرات.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، متخلفا بفارق 9 نقاط عن المتصدر الحزم، الذي ضمن بدوره الصعود إلى دوري المحترفين، وذلك قبل جولتين من إسدال الستار على منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.

المصدر:  Match TV

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا